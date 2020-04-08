شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلعب شريف إكرامي للزمالك؟.. اللاعب يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن قرار الرحيل عن القلعة الحمراء من أصعب القرارات التي اتخذها خلال مسيرته الكروية.
وقال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: «فكرت في قرار الرحيل عن الأهلي بعد جلوسي احتياطيا خلال الموسمين الماضيين، وكان ذلك أمر صعب بالنسبة لي لأن النادي الأهلي بيتي».
وأوضح: «قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته في يناير الماضي، ولم أوقع لأي ناد مثلما تردد مؤخرا.. وسأعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب». وقال «إكرامي»: «نادي الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأي لاعب يتمنى الانتقال إليه ولكنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جدد في مركز حراسة المرمي خلال الفترة الحالية». وأضاف: «مسؤلو القلعة البيضاء يدركون تمامًا أن هناك كوادر في النادي الأهلي لا يجب أن ينتقلوا إلى نادي الزمالك على الإطلاق».
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