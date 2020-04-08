شكرا لقرائتكم فرمان فرنساوي للاعبي الزمالك بزيادة معدلات التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصدر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعليماته لجميع لاعبي الفريق بزيادة معدلات التدريب في المنازل اثناء فترة توقف الدوري الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث بدأ اللاعبون في خوض بعض التدريبات في صالات الـ " جيم " والملاعب القريبة من منازلهم صباحا، وهو ما جعل المدير الفني بالتنسيق مع جهازه المعاون يضع برنامجد تدريبي جديد يتم فيه زيادة معدلات الحركة للاعبين تدريجيا عن البرنامج والتعليمات التي أصدرها الجهاز الفني للاعبين في بداية فترة التوقف.

في نفس السياق فان كاتريرون اطمان علي الثنائي الغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الزمالك بخوضهم تدريبات في أماكن مفتوحة بعيدا عن التجمعات مثل الشواطئ والملاعب القريبة ، في ظل اهتمام كارتيرون بالثلاثي المحترف اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم، حيث يعتبرهم كارتيرون الأوراق الرابحة في الفريق هذا الموسم.

كارتيرون اجري عدة اتصالات هاتفية ومكالمات فيديو مع الثلاثي المحترف والمتواجد في بلادهم، اطمأن خلالها علي تدريباتهم، وكذلك منحهم تعليمات جديدة مع التأكيد عليهم بالالتزام بتعليمات الحظر في بلادهم وكذلك التدريب في أماكن بعيدة عن التجمعات.