رمضان صبحي لجمهور الأهلي: متزعلوش مني!

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال صبحي، في تصريحات لبرنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق والماع على فضائية "Ten"، إنه تعافى من الإصابة مؤخراً، وأنه أصبح جاهزاً تماماً للمشاركة مع الفريق.

وأشار إلى أن الظروف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا تحول دون عودته للمشاركة مع الأهلي، معرباً عن أمنيته في انتهاء الأزمة قريباً.

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وبشأن استمراره مع الأهلي، قال صبحي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم أو إعارتهم حتى انتهاء الموسم، وسأكمل مع الأهلي حتى انتهاء الموسم الحالي".

وأضاف قائد المنتخب الوطني الأولمبي أنه يتمنى الاستمرار في مشوار الاحتراف، مضيفاً: "لا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

وكان رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، قد أقنع لجنة التخطيط بفكرة شراء اللاعب بشكل نهائي، خاصة أنه يتبقى في تعاقده مع هيدرسفيلد الإنجليزي موسم واحد فقط؛ وذلك بهدف دعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بالإضافة إلى الاستفادة منه فيما بعد لتسويقه، ما يعني أن المبلغ المالي لن يذهب سدى لكن سيتم تعويض القلعة الحمراء به.

ويترقب النادي الأهلي الموقف النهائي من توقف النشاط الرياضي في مصر وإنجلترا لبدء خطوط الاتصال مع هيدرسفيلد والتفاوض لشراء اللاعب، ولكن بنظام التقسيط بحيث يتم دفع المبلغ على عامين أو ثلاثة.