فليك يعتبر أن الكرة الالمانية "يجب أن تتأقلم" مع اللعب بدون جمهور

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برلين (أ ف ب) - اعتبر مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم هانزي فليك أن الملاعب الفارغة في ألمانيا "مسألة يجب أن يتم التعود عليها في حال استؤنقت منافسات البوندسليغا مطلع أيار/مايو المقبل كما هو متوقع".

وقال فليك في مؤتمر صحافي عبر الفيديو غداة استئناف أغلب أندية الدوري تدريباتها مع العديد من الاحتياطات بعد توقف منذ شهر "يجب أن نكون متضامنين مع الإجراءات المتخذة" لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وبالنظر إلى حظر الحكومة للأحداث التي تقام بحضور الجماهير، فإن الخيار الوحيد أمام رابطة الدوري الألماني لاستكمال الدوري هو إجراء المباريات بدون جمهور.

وأكدت الرابطة لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن المفاوضات جارية في اتجاه خوض المباريات بأبواب موصدة، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، فيما تشير بعض التقارير إلى أن قرارا متوقعا في 17 نيسان/أبريل الحالي.

وأوضح فليك الذي مدد الجمعة الماضي عقده على رأس الادارة الفنية للنادي البافاري حتى عم 2023، أن احتمالات اللعب أمام مدرجات فارغة "شيء يجب أن نعتاد عليه".

وكان بايرن الساعي إلى اللقب الثامن تواليا، يتصدر بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند قبل توقف الدوري.

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ومن المأمول أن يسمح السياسيون والمسؤولون باستئناف الموسم في ألمانيا في الثاني من أيار/مايو المقبل، على أن تنتهي المنافسات في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال نائب رئيس البرلمان فولفغانغ كوبيكي في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" أنه "يجب أن يكون ذلك ممكنا، خاصة إذا استطعنا أن نقرر، من خلال اختبار سريع، أن أيا من اللاعبين لم يصب وأنه لا يوجد خطر من خلق سلسلة من العدوى".

وأضاف فليك "نتطلع لعودة (الدوري). بالتأكيد سنكون مستعدين عندما يستأنف الموسم. لكن ذلك لا يتوقف علينا".

وكشفت صحيفة "بيلد" الاكثر شعبية في البلاد أن 239 شخصا فقط سيسمح لهم بالتواجد في كل مباراة في الدوري، ويقتصر ذلك على اللاعبين والجهاز الفني والأمن والحكام ووسائل الإعلام.

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