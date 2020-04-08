تعليق التصفيات المؤهلة لمسابقة العاب القوى الأولمبية حتى كانون الأول/ديسمبر

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باريس (أ ف ب) - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء أن كل النتائج التي يحققها الرياضيون والرياضيات حتى الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لن يتم احتسابها في عملية التأهل الى أولمبياد طوكيو المؤجل الى صيف العام 2021.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أنه "تم تعليق فترة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بدءا من السادس من نيسان/ابريل حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر"، وذلك بعد أسبوع على قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة هذا الصيف في اليابان الى صيف 2021 وتحديدا بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع البيان "خلال هذه الفترة، النتائج التي تُحقق في أي مسابقة لن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التأهل الى طوكيو 2020 او في التصنيف العالمي الذي سيعلّق بدوره أيضا. سيتم تسجيل النتائج لضمّها في الإحصاءات بما فيها الأرقام القياسية العالمية، رهنا بالشروط المعمول بها".

ويتم التأهل الى الألعاب الأولمبية إما عن طريق تحقيق الحد الأدنى المطلوب في كل سباق ومسابقة أو بفضل مركزهم في التصنيف العالمي المعلق أيضا حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

يذكر أنه تم إرجاء بطولة العالم لألعاب القوى التي كانت مقررة في مدينة يوجين بولاية اوريغون الاميركية في صيف 2021 الى العام 2022 (بين ١٥ و٢٥ تموز/يوليو) على خلفية إرجاء الاولمبياد.