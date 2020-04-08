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عدم تواصل حسام البدري مع كريم حافظ

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أكد نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي اللاعب كريم حافظ، انه يمتلك الكثير من العروض من ، وأنه يرغب في أن تكون نهاية طريقة الكروي في إسبانيا، وأكد من خلال تصريحات تلفزيونية له أنه عقده في الدوري التركي قد ينتهي في نهاية الموسم الجاري وسيرحل إلى الدوري الإسباني.

وأكد على أنه لا يوجد تواصل نهائي مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري الذي يقوده حسام البدري، كما أنه قام بالتأكيد على أنه يوجد أكثر من لاعب مصري ممتاز للغاية في الناحية اليسرى، وأكد على أن الظهير الأيسر في مصر جيد للغاية ولا يواجه أي أزمة أو مشكلة، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة متوقفة ضمناً للإجراءات الوقائية من الإصابة بالكورونا.

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