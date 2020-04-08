شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين تراجعوا عن تصريحاتهم العنترية ضد الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجوم شديد أطلقه عدد من لاعبي كرة القدم المنتمين للزمالك ضد الأهلي والعكس خلال الفترة الأخيرة، سواء بسبب التعصب الشديد أو لكسب أرضيه لدى أحد أحد الجمهورين، أو لسرد مواقف تاريخية حدثت بالفعل أثناء تواجدهم في الملاعب او حتى بعد اعتزالهم.

المثير أن هناك عدد من اللاعبين تراجع عن هذه التصريحات سواء بعد فترة طويلة أو بعد اطلاقها بوقت قليل، لتجنب الهجوم الشديد من جانب الجماهير المضادة لهم في حياتهم العادية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرزهم :

عصام الحضري

قد عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني الأسبق، اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، ونشر الحضري مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضري في مقطع الفيديو : "يمكن في ناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير النادي الأبيض".، مضيفاً : : "أي شخص قام بتحوير حديثي التليفزيوني بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثي ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسي من فوق" ، متابعا "هي مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هي علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".

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وظهر عصام الحضرى فى لقاء تليفزيونى منذ أيام، وأثار اللاعب جدلا بعد التصريحات التى خرج بها، والتي كان أهمها إعلانه ندمه الشديد على فترة لعبه للزمالك.

باسم مرسي

أوضح باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، أنه لو عاد به الزمن لن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي وتحديداً الصورة المنشورة "قرن الفلفل" .، وأكد باسم مرسي، ان سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، مؤكدا أنه طوال عام ونصف مر بالعديد من المواقف الصعبة التي كانت لها تأثير كبير على مسيرته.

رمضان صبحي

أكد رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي إنه لن يقف على الكرة مجددا، وذلك بعد أن وقف على الكرة مرتين في مواجهات الزمالك الأمر الذي تسبب في دخول اللاعب في أزمات عنيفة مع لاعبي وجماهير الزمالك لفترات طويلة، وأرجع رمضان صبحي عدم رغبته في الوقوف على الكرة مُجدداً، لرفضه افتعال أي أزمات مع لاعبي وجماهير الزمالك في الفترة القادمة.