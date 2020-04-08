شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مستقبل المرشحين لخلافة الجوكر "داخلياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم لجنة التخطيط بالأهلي موقف لاعبي الفريق باسم على المعار للجونة وكريم يحيى المعار لسموحة والذين يجيدان اللعب فى مركز الظهير الأيمن، للوقوف على مدى حاجة الفريق لجهودهما أو جهود أى منهما فى الموسم الجديد، لتعويض أحمد فتحى الذى تأكد رحيله بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده مع الأهلى وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

وتواصل لجنة التخطيط أيضاً من بحثها عن ظهير أيمن فى الدورى المصرى، حيث توصلت الإدارة الحمراء لاتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلى، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولو النادى الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم فى بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته فى اللعب للأهلى بداية من الموسم الجديد.