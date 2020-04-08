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كيف تم الإفراج عن الساحر البرازيلي رونالدينيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

كيف تم الإفراج عن الساحر البرازيلي رونالدينيو

الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الباراجوانية الإفراج عن رونالدينيو، أسطورة وميلان، بعدما سجن في وقت سابق رفقة شقيقه.

 

 

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وكان رونالدينيو وشقيقه أدينا منذ عدة أسابيع، بالتزوير، عقب دخولهما باراجواي بجوازي سفر مزيفين.

 

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنه تم إطلاق سراح رونالدينيو من السجن، على أن يبقى داخل حدود الفندق الذي سيضطر للبقاء فيه.

وأشارت إلى أن رونالدينيو سيكون قيد الإقامة الجبرية بفندق “بالما روجا” في “أسونسيون” عاصمة باراجواي.

وأوضحت أن قرار الإفراج صدر بعدما تم دفع 1.3 مليون إسترليني لسلطات باراجواي.

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