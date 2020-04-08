شكرا لقرائتكم بعد جلسته مع اللخطيب .. مسئولو الأهلي: حسام عاشور يتجه للاعتزال نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُمني مسئولو النادي الأهلي انفسهم لقبول حسام عاشور قائد الفريق لعرض النادي والاعتزال نهاية الموسم، وصرف النظر عن فكرة الانتقال لنادي أخر واستكمال مسيرته الكروية، وذلك بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع محمود الخطيب رئيس النادي، بعد أن عبر عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت ابلاغه برفض تجديد عقده.

وأكد مسئولو الأهلي أن عائد مباراة اعتزاله لن يقل بأي حال من الأحوال عن 10 ملايين جنيه سيحصل عليهم اللاعب بشكل كامل، بالإضافة لعمل قائد الأهلي في قناة النادي، وبدء العمل في المجال الإداري أو الفني حسب رغبته فور إعلانه الاعتزال.

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ولبى الخطيب رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلى على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادى المخلصين، وتتواصل لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التي تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائي، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له من النادي.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.