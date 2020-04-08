إكرامي: مفيش حارس في الدوري المصري يصلح للنادي الأهلي

قال الكابتن إكرامي الشحات، حارس النادي الأهلي الاسبق ، أن القلعة الحمراء ليست في حاجة إلى شراء حراس مرمى خلال السنوات المقبلة.
وأكد "إكرامي" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" أن النادي الأهلي يملك مجموعة من الحراس الشباب والناشئين سيكونون هم نواة حراسة مرمى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة
وأضاف أنه لا يري أى حارس مرمي فى الدوري الممتاز يصلح للنادي الأهلي
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