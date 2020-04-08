ميدو : مينفعش العاملين بالقطاع الصحي والتعليمي يعانوا واللاعبين والمدربين والإعلاميين والفنانين بيتقاضوا مئات أضعافهم

طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بتحديد سقف رواتب لاعبي ومدربي أندية الدوري المصري.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :

اكثر حاجه لازم الدولة تتعلمها ان لازم يحصل تعديل في الموازنة العامة لازم الصحة والتعليم يتخصص لهم نسبة اكبر بكتير لازم يتم تخفيض عدد الموظفين الحكوميين لازم الفلوس اللي بتتصرف على الكورة والأعلام والفن يتم تخفيضها بشكل كبير!! لازم بتعمل سقف مرتبات للاعبين والمدربين والاعلاميين!

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وأضاف : مثلا ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات.. اه لاعيب الكورة والمدرب لازم يأخذ يتم تقديره بشكل جيد لانها موهبة ومهنة صعبه جدا لكن الفروق لازم ماتكونش بعيده اوي كده!!

وأختتم "ميدو" تغريداته قائلا : لازم الوزير اشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني يشتغلوا اه مفيش عقد لأي لاعب او مدرب يتم اعتماده الا بسقف معين يزيد كل ٣ سنوات السقف ده ١٥ ٪..الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين.. وايه العائد؟ مفيش اي عائد!! دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ او ٣ لاعيبه مميزين كل موسم!!