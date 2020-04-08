شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد ترتيب الصفقات قبل انطلاق الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادي الزمالك علي أولوياتها في الصفقات الجديدة من حيث اللاعبين الذين تفاوض معهم إدارة الزمالك، حيث تم الاستقرار علي ان يكون عمر جابر ظهير ايمن بيراميدز هو اللاعب رقم 1 المطلوب في مركز الظهير الأيمن وفي حالة فشل المفاوضات يكون كريم العراقي لاعب المصري هو البديل له ، اما رجب بكار ظهير ايمن بيراميدز فتم استبعاده نهائيا من حسابات الزمالك بعد علمهم بتوقيع اللاعب للأهلي ورغبته في الانضمام لصفوف الأحمر، مما جعل إدارة الزمالك ترفض الدخول في الصفقة حتي لا يقال ان الأهلي خطف اللاعب من الزمالك.

في سياق مختلف أكد محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن أقرب اللاعبين إلى قلبه فى النادى حاليًا هما محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد مؤكدًا أنه يحبهما كثيرًا بالإضافة إلى باقى أعضاء الفريق.

وعن مواقفه مع اللاعبين الأفارقة أشار جنش في تصريحات صحفية إلى أن اللاعبين الأفارقة دمهم خفيف بطبعهم لذا فإنه دائمًا يحب عمل المقالب خاصة أنهم مش فاهمينه نظرًا لاختلاف اللغة بينهما، إلا أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أى لاعب أفريقى.

وكشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، عن أكثر اللاعبين الذين يخشاهم فى مباريات القمة أمام الأهلى، قائلاً: "عماد متعب اللاعب الوحيد الذى كنت أخشاه وأعمل له حساب فى مباريات الأهلي، وكنت أحرص دائمًا على دراسة تحركاته، وإذا ابتعد عن المشاركة كنت أحمد الله".

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أضاف جنش: "في مباراة السوبر كان كل همي مراقبة متعب، وعندما نزلت الملعب لخوض عملية الإحماء وجدت القناص خارج التشكيل فذهبت لمصافحته، وقلت الحمد لله متعب لن يشارك وسنفوز في المباراة".

وعن مثله الأعلي، قال جنش إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق يعد مثله الأعلى فى مصر، ودائمًا نتواصل مع بعضنا البعض ويمنحنى النصائح، وتعلمت منه الكثير والكثير، وفى فترة سابقة كنت أشارك وهو يجلس على مقاعد البدلاء ورغم ذلك كان يقدم لى الدعم رغم عدم حبه للجلوس علي الدكة.

وأكد جنش أنه لا يفكر فى الاحتراف الخارجى بالوقت الحالى، لافتًا إلى أنه تلقى عددًا من العروض السعودية وكنت أدرس الرحيل لكن علاقتى بنادى الزمالك منعتنى، وكنت أحرص على الذهاب للنادى رغم إصابتى، وذلك من حبى فى الكيان.