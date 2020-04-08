"اعتبرني وليد سليمان".. شوبير يكشف كواليس جلسة الخطيب وعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان ينوي تكريم قائده حسام عاشور بقيده في قائمة الموسم المقبل لكن المدير الفني السويسري فايلر وجد أنه لا يصح ألا يكون قائد الفريق متواجدًا حتى على مقاعد البدلاء.

وأضاف شوبير خلال حلقة برنامجه راويًا ماحدث:"فايلر أخبر الإدارة أن لا يصح أن يكون قائد الفريق ليس له دورًا فهو لن يضمه لقائمته الأفريقية أو بالمباريات وإذا أرادوا قيده فلهم الأمر ولكنه لن يكن متواجدًا ضمن حساباته".

وأشار شوبير إلى أن مجلس الأهلي قرر استدعاء حسام عاشور لإبلاغه الأمر فطلب اللاعب مقابلة محمود الخطيب الذي وافق تقديرًا لقيمة اللاعب، مضيفًا:"عاشور أخبر الخطيب بأنه يريد أن يقيد ولن يفتعل مشاكل فرد الخطيب أن الأمر لن يكون جيدًا لقيته فرد عاشور بأنه لن يفتعل أي مشكلة عند خروجه من القائمة قبل أن يسأل الخطيب عن عرض النادي فأوضح له مباراة اعتزال سينظمونها له وهو حدث نادر بالإضافة إلى عرض للعمل في قناة النادي ومنحه دورات تدريبية".

Advertisements

وتابع الإعلامي خلال حلقته:"حسام قال للخطيب اعتبرني وليد سليمان وامنحني 20 مليون وهو الأمر الذي كان فوق طاقة الخطيب والأهلي فرد حسام بالإشارة إلى إنه لديه من الالتزامات التي تجعله يريد الاستمرار لذا كان يخطط البقاء في الأهلي لمدة موسمين".

وأتم الإعلامي حديثه بالتشديد على عدم تلقي حسام عاشور لأي عرض خلال الفترة الجارية، نافيًا دخول الزمالك في مفاوضات لضمه.