نبيه: لو شارك صلاح أمام أوروجواي لفاز المنتخب.. ولم نظلم وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لو شارك في مباراة أوروجواي بكأس العالم ٢٠١٨ لحقق المنتخب الفوز.

وخسر منتخب مصر أمام أوروجواي بهدف قاتل في إفتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم ٢٠١٨ تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولم يشارك صلاح بسبب عدم الجاهزية لعودتة من إصابة قوية مع ناديه أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا وقتها.

أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس ٢" "الظروف لم تخدم محمد صلاح في مونديال روسيا ٢٠١٨، لم تكن هناك مشكلة محددة".

وتابع "كنا في إيطاليا ونتابع صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتعرض للإصابة وهذا ما جعل صلاح خارج إطار الخدمة في هذا التوقيت، هذا كان الحلم الذي كنت تسعى له وكان لك دور في التأهل وتقدم مستوى عظيم، عندما تشعر أن هذا يضيع منك بالتأكيد يجعلك خارج الخدمة، وهذا ما شعر به صلاح".

وأضاف "لم تكن هناك أي مشاكل في المعسكر، نحن كنا في مدينة معزولة أثناء كأس العالم".

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وواصل "لو كان صلاح سليماً وشارك مع منتخب مصر في مباراة أوروجواي، لحققنا الفوز، لقد خسرنا بهدف قاتل في نهاية المباراة".

وأكمل "لقد شعرت بين الشوطين أن صلاح يريد أن يلعب، كان معه المعد البدني الخاص به، لكن تحدثت معه بأننا لا نريد أن نخسره باقي مباريات المونديال لو شارك أمام أوروجاي".

وشدد "بالحالة التي كان عليها صلاح قبل المونديال ومستواه، لو شارك أمام أوروجواي لفزنا، وأعترف أن مباراة السعودية كان هناك بعض الأخطاء من الجهاز الفني".

وأضاف "هتافات جماهير الأهلي ضدي في كأس السوبر بالإمارات كانت في مصلحتي"

واختتم "جهاز كوبر لم يظلم وليد سليمان، في مركزه كان هناك صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي، وفي النهاية نحن مرتبطون بقائمة تضم ٢٣ لاعباً، لم يكن ليلعب على أي لاعب منهم".