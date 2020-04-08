موريشيوس أول دولة تعلن إلغاء دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أفادت تقارير صحفية أن اتحاد موريشيوس لكرة القدم، ألغى جميع المسابقات المحلية لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكرت شبكة البي بي سي البريطانية، أن اتحاد موريشيوس قرر إلغاء كافة المسابقات المحلية وعدم اعتماد نتائج مباريات هذا الموسم. قرر إلغاء كافة المسابقات المحلية وعدم اعتماد نتائج مباريات هذا الموسم. وأضاف التقرير أن اتحاد موريشيوس لم يحدد موعدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، منتظرًا ما ستسفر عنه أزمة تفشي فيروس كورونا المنتشر عالميًا. منافسات الموسم الجديد، منتظرًا ما ستسفر عنه أزمة تفشي فيروس كورونا المنتشر عالميًا. يذكر أن فيروس كورونا تسبب في تعليق وتأجيل كافة الأنشطة الرياضية بمختلف بلدان العالم، وتعد موريشيوس أول دولة تعلن إلغاء دوري كرة القدم.

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