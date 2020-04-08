أسامة نبيه : باسم مرسي لم يتعرض لظلم مع المنتخب الوطني

أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني، أن باسم مرسي لم يتعرض لأي ظلم مع منتخب الفراعنة.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية، " باسم مرسي ليس مظلوم مع المنتخب الوطني

وعقابه كان بسبب خروجه بين شوطي مباراة غانا في تصفيات كأس العالم وإصراره على الذهاب للمستشفى والخضوع لبعض الفحوصات وهو فعل ذلك بعدما علم باستبداله".

وأضاف "قولت لباسم مرسي مش هتكمل في الزمالك لمدة موسمين وكان وقتها هناك أزمة مع الزمالك".

يذكر أن باسم مرسي انتقل في الصيف الماضي إلى نادي الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.