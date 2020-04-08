شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يتلقى تأكيد من الاتحاد الدولى بتأهل رباعى المنتخب إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم خطابا من الاتحاد الدولى للعبة ، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك ، و نور حسين، و سيف عيسى ، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب ألى أولمبياد طوكيو رسمياً والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا.

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد أنه تلقى الخطاب بتأكيد تأهل الرباعى الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة الى ثنائى المنتخب البارالمبى ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون .

وكان اتحاد التايكوندو طلب من مسئولى الأندية والهيئات الرياضية التى تمارس النشاط صرف رواتب المدربين فى المواعيد الطبيعية خاصة وأن غالبية هؤلاء المدربين ليس لهم مصدر دخل اخر ، وأكد عمرو سليم أنه ارسل خطابا الى الاندية والهيئات نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ، والتى أدت الى توقف اغلب الاعمال والانشطة والتى بها تجمع ومنها القطاع الرياضى و نشاط التايكوندو حفاظا على سلامة الممارسين للعبة ، والاجهزة الفنية و الادارية ، وفى هذه الظروف يدرس الاتحاد بشتى الطرق كيفية دعم المدربين فتم مخاطبة الاندية و الهيئات لمساندة المدربين والحفاظ على رواتبهم فى المواعيد الطبيعية للصرف ،ـ خاصة وأن اغلبهم ليس له مصدر رزق غير تدرب اللعبة ، وذلك حتى يتمكن من الوقوف بجانبهم فى هذه الفترة الصعبة .