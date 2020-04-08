شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: محمد صلاح طلب ضم حماده طلبه لأمم 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي طلب تواجد حماده طلبه لاعب الزمالك و المصري السابق لصفوف الفراعنة للمشاركة معهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون وقتها لأنه يمنح اللاعبين روح إيجابية فى المعسكرات و المباريات.

تابع نبيه فى تصريحات لقناة ON TIME SPORTS لبرنامج جمهور الثالثة ويقدمه إبراهيم فايق لاعبو المنتخب فوضوا محمد صلاح وقتها للتحدث مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ووافق كوبر علي طلب صلاح واكد على تواجد اللاعب في البطولة ولكنه لن يشارك.

كان حماده طلبه صاحب الانقاذ الشهير لمنتخب مصر امام نيجيريا في المباراة التي اقيمت بنيجيريا وانتهي اللقاء بالتعادل 1 /1 ، وكان هذا التعادل سبب رئيسي فى تأهل الفراعنة لأمم أفريقيا.

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حكي نبيه أن باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي الحالي طلب الرحيل بين شوطي مباراة مصر وغانا لعدم مشاركته والذهاب للمستشفي لأنه مصاب ولكن الزحمة وقتها منعته من التوجه للمستشفي وكان برفقة إداري المنتخب محمد طاهر واتجها إلى فندق الإقامة.

أضاف نبيه أنه فور إنتهاء المباراة توجه الجهاز إلى فندق الإقامة وفوجئنا بوجوده وقمنا بإستبعاده من صفوف المنتخب بعد إصراره على الرحيل بين شوطي المباراة وعدم إنتظاره إنتهاء اللقاء.

تواجد منتخب مصر فى مجموعة ضمت غانا و أوغندا و الكونغو الديمقراطية وتأهل الفراعنة وقتها تحت قيادة الأرجنتنني هيكتور كوبر إلي كأس العالم 2018 بروسيا ولكن المنتخب ودع البطولة من الدور الأول متذيلا المجموعة بدون نقاط بعد الهزيمة من منتخبات أوروجواء وروسيا والسعودية.