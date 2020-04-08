شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يوضح حقيقة توجيه الشكر لحمادة صدقى.. والصفحة الرسمية تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول مستمر فى منصبه مع جميع أفراد جهازه المعاون، وأن ما نشرته الصفحة الرسمية للنادى عن توجيه الشكر للجهاز جاء بالخطأ.

أضاف فرج عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشكر الموجه لحمادة صدقى وجهازه المعان، جاء بعد أن قرر المدير الفنى أن يتنازل عن 50% من راتبه وتنازل الجهاز المعاون عن 25% من أجل المساهمة فى التصدى لفيرس كورونا الذى تفشى فى العالم.

كما قدمت الصفحة الرسمية لنادى سموحة اعتذار عن الخطأ الذى ارتكبه القائمين عليها، بنشر خبر توجيه الشكر لحمادة صدق وجهازه المعاون، رغم أن المقصود هو شكرهم بعد قرار التناول عن جزء من راتبهم للتصدى لكورونا.

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وكان رئيس نادى سموحة، قد صرح أن ناديه ملتزم بسداد عقود لاعبيه كاملة، مؤكدا أنه لن يجبر أحدهم على تخفيض عقودهم لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وتوقع فرج عامر ظهور مبادرات قريباً من لاعبي الدوري المصري بتخفيض عقودهم في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا ، مؤكداً أن الحالة الوحيدة التي سيقوم بها بتخفيض العقود هو صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ووضع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة برنامج تدريبى خاص للاعبين فى المنزل ومراقبته بشكل كامل بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق النشاط الرياضى إلى منتصف أبريل المقبل بسبب مرض كورونا فى الوقت الحالى .

وشدد صدقى على اللاعبين بضرورة اتباع التعليمات وعدم الإرتكان للراحة، محذرهم من زيادة الوزن خاصة وأنه سيراقب اللاعبين وسيقابل ذلك بكل حزم .

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى ، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله.