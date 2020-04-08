شكرا لقرائتكم خبر عن كريم يحيي: رحيل فتحي سيفتح الباب أمام عودتى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم يحيى، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة، إنه حزين بسبب رحيل أحمد فتحيعن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، قائلاً: "حزين لرحيل فتحي وفي الوقت نفسه رحيله قد يفتح لي باب العودة من جديد".

وأكد كريم يحيي في تصريحات تليفزيونية، أن إعارته لصفوف سموحة ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، بحسب العقد المبرم بين ناديي الأهلي وسموحة، قائلاً: "الإعارة ستنتهي بنهاية الموسم الحالي وبعدها سأعود للنادي الأهلي أملا في المشاركة والاستمرار داخل صفوف النادي الأحمر"

وتابع: "سأبذل كل جهدي من أجل الحصول على الفرصة مع المارد الأحمر، ربما ستكون هذه المرة هي الفرصة وسأسعى من أجل استغلالها بشكل كبير".

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وقال لاعب الأحمر المعار لسموحة، إن هناك قواعد ثابتة داخل النادي الأهلي والجميع يتعلمها قبل ارتداء التيشيرت الأحمر، متمنيًا اللعب مع سموحة ضد الأهلى، إلا إنه يحترم سياسة وقرار النادي بعدم اللعب ضده.

أردف: "النادي الأهلي أوروبي ولا يمكن مقارنته بأي نادي في مصر، فهو نادى عالمى على أراضي مصرية ومفيش نادي في مصر يقربله، والفريق يضم مواهب كثيرة و رمضان صبحي كانت الموهبة تظهر عليه منذ تواجده بقطاع الناشئين".

وأوضح: "ناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي، نفس الموهبة والمستوى، ولكن الفارق في المركز فقط" وتابع: "أتمنى من حسام عاشور الاعتزال داخل صفوف النادي الأهلي فهو قيمة كبيرة وهو قائد ومثال لنا جميعا".