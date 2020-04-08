مدرب الاهلي السابق يكشف عن عرض سعودي كبير لضم حسام عاشور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق ، أن أحد المسئولين، في نادي سعودي كبير تحدث معه خلال الفترة الماضية، بشأن التعاقد مع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد، وأضاف عادل عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية :" بالتأكيد النادي السعودي كبير ولكن لن أفصح عنه، وهناك نادي أخر تحدث لضم عاشور، ولكن نادي صغير بالدوري السعودي الممتاز، وأتم:" أنصح عاشور بالاعتزال أو الانتقال إلى نادي خليجي، وعدم الظهور في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى، وجه حسام عاشور رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

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ونشرعاشورعبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التي تم تصميمها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما علي مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي علي الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.