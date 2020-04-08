شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يتدرب في أسيوط تحت إشراف شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك تدريبات تأهيلية في مسقط رأسه في محافظة أسيوط ، تحت اشراف ومتابعة من شقيقه أشرف أبو جبل مدرب ناشئي سموحة .

ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت اشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.

في سياق مختلف رفضت إدارة الكرة في نادي الزمالك حسم مصير عودة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق المعار الي الرجاء المغربي هذا الموسم ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للمحترفين المتواجدين في الفريق وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو.

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ويرغب الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي في خوض تجربة احتراف خارجية الا ان الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي، ولحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن بقاء الثلاثي او رحيل احدهم فان إدارة الزمالك قررت تأجيل مصير أحداد وان كانت النية تقترب من تسويقه وتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد الإعارة لنادي الرجاء المغربي.

فيما كشف مصدر مقرب من كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى عن تلقيه عرضًا من قبل مسئولي الزمالك، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لقلعة ميت عقبة ليرحب اللاعب على الفور بالمسألة ويخطر مسئولي الزمالك بإنه جاهز للانتقال إلى الفريق الأبيض بشرط إنهاء الصفقة مع ناديه بشكل رسمى، خاصة لامتداد عقده مع ناديه.