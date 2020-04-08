شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعقد اجتماعاً بالفيديو كونفرانس ويدعم المناطق لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خلال الساعات الماضية اجتماعًا هو الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادي التجمعات وفقًا للإجراءات الوقاية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس إدارة أتحاد السلة آخر تطورات الوضع العام في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات العمرية والتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باستمرار للتناقش حول مستقبل النشاط الرياضي بجانب متابعة آخر تطورات اللاعبين المصريين العالقين في الخارج بسبب غلق المجال الجوي.

وقرر مجلس الادارة دعم كل منطقة من مناطق الاتحاد المختلفة في الجمهورية بمبلغ 10 آلاف جنيهًا من أجل المساهمة في شراء معدات وأدوات النظافة والتطهير الخاصة بفيروس كورونا من أجل تعقيم المقرات للحد من انتشار الفيروس.