شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه يكشف حقيقة هروب باسم مرسي من مباراة غانا و إدعاء الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي طلب مغادرة استاد برج العرب خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وقتها والتى تأهل لها الفراعنة بعد تصدر المجموعة .

تابع أسامه نبيه نجم الزمالك السابق فى تصريحات لقناة ON TIME SPORTS لبرنامج جمهور الثالثة ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق أن باسم مرسي طلب الرحيل بين شوطي مباراة مصر وغانا لعدم مشاركته والذهاب للمستشفي لأنه مصاب ولكن الزحمة وقتها منعته من التوجه للمستشفي وكان برفقة إداري المنتخب محمد طاهر واتجها إلى فندق الإقامة.

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أضاف نبيه أنه فور إنتهاء المباراة توجه الجهاز إلى فندق الإقامة وفوجئنا بوجوده وقمنا بإستبعاده من صفوف المنتخب بعد إصراره على الرحيل بين شوطي المباراة وعدم إنتظاره إنتهاء اللقاء.

تواجد منتخب مصر فى مجموعة ضمت غانا و أوغندا و الكونغو الديمقراطية وتأهل الفراعنة وقتها تحت قيادة الأرجنتنني هيكتور كوبر إلي كأس العالم 2018 بروسيا ولكن المنتخب ودع البطولة من الدور الأول متذيلا المجموعة بدون نقاط بعد الهزيمة من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.