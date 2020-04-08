شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الزمالك لم ولن يفاوض حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الإعلامي خالد الغندر نجم الزمالك نية ناديه الدخول في مفاوضات مع اللاعب حسام عاشور نجم الأهلي المقرر حريله بنهاية الموسم الجاري.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه على فضائية الزمالك: :" بعد تصريحات حسام عاشور عن انتقاله للزمالك قبل قليل في إحدى القنوات، أؤكد على لسان أمير مرتضى منصور المشرف بالكرة بأن الزمالك لم ولن يدخل في مفاوضات مع عاشور، وإذا كان اللاعب يفكر في الاستمرار فليفكر في نادى أخر"

وكان عاشور قد علق على توقيعه للزمالك أو التفاوض لانضمامه للموسم المقبل، قائلا: "هناك العديد من العروض داخل وخارج مصر ولازلت أدرسها كاملة ، ولم اتخذ قراري حتي الان ، وبناءا عليه لم أوقع لاي نادي.

وكشف حسام عاشور كابتن الأهلي ما يفكر فيه خلال الفترة المقبلة في مداخلة هاتفية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة أون تايم سبورت 2 وكشف خلالها العديد من الكواليس حول أزمة رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة.

Advertisements

ووجه حسام عاشور رسالة الي كل من يتحدث بأسمه طالبا منهم عدم الزج باسمه في أي اخبار لانه قادر علي الحديث عن نفسه ، مؤكدا انه لا يمتلك أي حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " بخلاف حساب وحيد علي انستجرام يقوم بنشر فيديوهات وصور له اثناء التدريبات.

وأضاف عاشور : لم أتخذ قراري حتي الان ولا زلت ادرس عرض الأهلي سواء بالاعتزال أو الاستمرار في نادي اخر، الوضع الحالي بسبب كورونا منحني مهلة أكبر من التأني في التفكير.

وتحدث حسام عاشور عن جمهور الأهلي مؤكدا انه جمهور عظيم، وان الجمهور يعلم جيدا انه لم يبخل علي الأهلي في أي شيء علي مدار 16 عاما، مشددا علي انه يتحدي أي مدير كرة تعامل معه في الأهلي يؤكد ان حسام عاشور طلب أي طلب مادي عند أي مفاوضات للتجديد .

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا بتعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى منتصف إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في سياق متصل، أطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الساعات الأخيرة، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية، وذلك إنشاء صندوق لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ماديًا بعد توقف دخولهم المالية خلال الفترة الحالية .