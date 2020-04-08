شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب : كوبر استبعد كهربا 11 مباراة بسبب "واقعة الزجاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة نبيه نجم الزمالك السابق و المدرب العام السابق للمنتخب الوطني ، عن قرار الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر باستبعاد كهربا من المنتخب لمدة 11 مباراة كان بسبب واقعة قذف اللاعب زجاجة في الملعب أيضا مثلما حدث مع رمضان صبحي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج " جمهور التالتة " علي قناة اون تايم سبورت 2 : هيكتور كوبر أغضبه تصرف كهربا مثلما الحال مع رمضان صبحي، ولكن رأي كوبر ان رمضان لا يزال صغير هو السبب في فرق العقوبة.

وفجر نبيه مفاجأة بأنه حذر كوبر قبل الاستعداد لكأس العالم وطالبه بالتزام التوازن في تحضير برنامج الاعداد لان هناك بعض الاشحاص يتربصون بالجهاز الفني، وأضاف نبيه : قلت لكوبر ممكن منلعبش كأس العالم فخليك متوازن في اختياراتك.

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كما اكد نبيه انه طلب من كوبر الاستقالة من قيادة المنتخب في حالة الحصول علي لقب بطولة الأمم الافريقية 2017 ، وهو ما قابله المدرب الارجنتيني باستغراب، ولكن خسارة اللقب أفسدت الفكرة.

وأضاف نبيه انه يعلم جيدا طبيعة الشعب المصري وانه كان يرغب في الرحيل عن المنتخب وهو بطل أمم افريقيا أفضل من الرحيل بشكل مخزي في حالة التعرض لأي خسارة.