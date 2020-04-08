شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : رئيس الزمالك منح العضوبة العاملة لأسرة الراحل محمد السباعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن قرار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض منح العضوبة العاملة لأسرة المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي، على هامش استضافة ابناء السباعي في البرنامج الذى يقدمه على قناة النادي الأبيض.
الراحل محمد السباعي كان من أشهر المعلقين الرياضيين، على شاشات التليفزيون، وصاحب نبرة مميزة، عشقتها الجماهير المصرية..ولمع اسم محمد السباعي بالتعليق على مباريات الدوري المصري عام 1995، ثم انتقل للعمل في إذاعة الشباب والرياضة عام 2000.
وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا بتعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى منتصف إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
في سياق متصل، أطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الساعات الأخيرة، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية، وذلك إنشاء صندوق لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ماديًا بعد توقف دخولهم المالية خلال الفترة الحالية .
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