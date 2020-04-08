شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : حذرت كوبر من اتحاد الكرة وأصوات طالبت برحيلنا قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني ، ان هناك أصوات داخل اتحاد الكرة كانت تطالب برحيل الجهاز الفني السابق للمنتخب الأول بقيادة الارجنتيني كوبر قبل مباريات كأس العالم.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت 2 : بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة كانت تزايد لرحيلنا تحت مسمي أدوا دورهم ووصلنا كأس العالم بس مش دول اللي يلعبوا باسم مصر.

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وفجر نبيه مفاجأة بأنه حذر كوبر قبل الاستعداد لكأس العالم وطالبه بالتزام التوازن في تحضير برنامج الاعداد لان هناك بعض الاشحاص يتربصون بالجهاز الفني، وأضاف نبيه : قلت لكوبر ممكن منلعبش كأس العالم فخليك متوازن في اختياراتك.

كما اكد نبيه انه طلب من كوبر الاستقالة من قيادة المنتخب في حالة الحصول علي لقب بطولة الأمم الافريقية 2017 ، وهو ما قابله المدرب الارجنتيني باستغراب، ولكن خسارة اللقب أفسدت الفكرة.

وأضاف نبيه انه يعلم جيدا طبيعة الشعب المصري وانه كان يرغب في الرحيل عن المنتخب وهو بطل أمم افريقيا أفضل من الرحيل بشكل مخزي في حالة التعرض لأي خسارة.