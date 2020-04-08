شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبدالرحمن : وليد سليمان يستحق أكثر من 11 مليون جنيه في الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلى السابق، إن الإدارة الحمراء تعاملت بإحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي الكبير شريف اكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان ، رغم سهام النقد التى وجهت للقلعة الحمراء.

وأضاف عادل عبدالرحمن، في تصريحات تليفزيونية ، إن الأهلى تعامل بإحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي، مشددا إن النادي الأحمر مستهدف إعلاميا بدليل الهجوم الغير مبرر من وسائل الإعلام على الأهلى فى تعامله مع نجومه.

كما أكد عادل عبدالرحمن، إن وليد سليمان، من أهم لاعبي الأهلى ولو كان يعمل مدربا بالنادي الأحمر، لمنح الحاوي عقدا يفوق الـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد ، وأشار عادل عبدالرحمن، أن وليد سليمان وجوده مهم لأنه صاحب خبرة، ويعشق الأهلي، وطالما أن المدير الفني يرغب في استمراره فكان مهمًا بقاؤه.

Advertisements