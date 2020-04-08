شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: اتخذنا قرار ترحيل رمضان صبحي من الجابون وكوبر رفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق و المدرب العام السابق للمنتخب الوطني ، ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر كان اتخذ قرار فوري بترحيل رمضان صبحي من الجابون في بطولة أمم افريقيا 2017 عقب القاءه بالزجاجة في الملعب بعد استبداله في أحدى المباريات.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج " جمهور التالتة " علي قناة اون تايم سبورت 2 : الوحيد الذي تمسك ببقاءه وقتها هو كوبر وكان رأيه ان رمضان لاعب صغير ويكون العقاب داخل المنتخب أفضل.

وفجر نبيه مفاجأة بأنه حذر كوبر قبل الاستعداد لكأس العالم وطالبه بالتزام التوازن في تحضير برنامج الاعداد لان هناك بعض الاشحاص يتربصون بالجهاز الفني، وأضاف نبيه : قلت لكوبر ممكن منلعبش كأس العالم فخليك متوازن في اختياراتك.

Advertisements

كما اكد نبيه انه طلب من كوبر الاستقالة من قيادة المنتخب في حالة الحصول علي لقب بطولة الأمم الافريقية 2017 ، وهو ما قابله المدرب الارجنتيني باستغراب، ولكن خسارة اللقب أفسدت الفكرة.

وأضاف نبيه انه يعلم جيدا طبيعة الشعب المصري وانه كان يرغب في الرحيل عن المنتخب وهو بطل أمم افريقيا أفضل من الرحيل بشكل مخزي في حالة التعرض لأي خسارة.