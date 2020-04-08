شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لـ"جماهير الأهلى": لا تغضبوا منى.. سأعود إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار له من هيدرسيفيد الإنجليزي ، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة وأنه جاهز تماما للمباريات حال عودتها بعد شفائه من الإصابة ، و إنتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال رمضان صبحي فى تصريحات تلفزيونية "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمني إنتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".

وعن استمراره مع الأهلي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين التى تنتهي عقودهم أو اعارتهم حتي انتهاء الموسم، وسأكمل مع الاهلي حتي انتهاء الموسم الحالي".

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أكد رمضان صبحي أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور ،"إكرامي أعتبره أب ليا، واستشرته للعودة إلى الأهلي مرة أخري عندما كنت فى إنجلترا".

وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الإحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".