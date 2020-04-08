شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: رشحت مصطفى محمد للدوري التركى.. والبدري لا يتواصل معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ملطية سبور التركي، إنه ملتزم بخوض التدريبات فى المنزل بتلك الفترة العصيبة، بسبب توقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم نظرًا لتفش فيرس كورونا.

وشدد كريم حافظ في تصريحات تليفزوينة، إنه لا يفكر حاليًا فى العودة إلى الدورى المصرى، مشيرًا إلى أن اللعب للأهلي أو الزمالك يعد حلم لكل لاعب، إلا إنه يرغب فى استكمال مشواره الاحترافى فى الدورى التركى حاليًا.

أضاف حافظ، أن الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلي يعد من أفضل اللاعبين فى مركزه، إلا أن وجوده فى الأهلي لن يعيقه عن ارتداء التيشرت الأحمر فى حالة تلقيه عرضًا واتخاذ قرار العودة للدورى المصرى.

تابع لاعب ملطية سبور التركى، إنه يمتلك عروض من أندية بالدوري الإسباني، مشيرًا إلى إنه يتمنى ختام مسيرته الكروية في أسبانيا، قائلاً: "عقدي في الدوري التركي سينتهي بنهاية الموسم الجاري وسأرحل الى الدوري الاسباني". وعن علاقته بالجهاز الفنى الحالى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، قال اللاعب: "لا يوجد تواصل معي من قبل الجهاز الفني الجديد للمنتخب، ويوجد أكثر من لاعب مصري جيد في الجهة اليسرى والظهير الأيسر في مصر بخير ولا يوجد بها أزمة". Advertisements وأشاد كريم حافظ، بمحمد النني لاعب بشكتاش التركى، وإنه يعتبره "أخ كبير" ويلجأ له دائمًا، قائلاً: "محمد النني لاعب متألق ونصحته بالعودة للدوري الإنجليزي، الدوري التركي قوي ولكن الإنجليزي أفضل وسيعود فى أقرب قت". وتابع: "النني لاعب كبير ولا يشغل عقله بالسوشيال ميديا، وأنا تعرضت لانتقادات ولكن لا نشغل عقلنا، فالسوشيال ميديا أغلبها أطفال".

وقال كريم حافظ، إنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا ، قائلاً: "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي"

وتابع: "لم أتواصل مع الزمالك ولكنت علمت أن اللاعب والنادي رفضوا بسبب طموحات اللاعب الكبيرة"، وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيء عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة"