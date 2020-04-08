شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام: والدي حارس عقار.. وأستلفلي نصف ثمن أول شقة أمتلكها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد السلام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، أن والده كان يعمل حارس عقار واستمر في مهنته حتى انضم اللاعب لصفوف بتروجت.

وأضاف عبد السلام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على فضائية الزمالك: "والدي تعب جدا عليا، وأستلف نص ثمن أول شقها أمتلكها وكان ثمنها 250 ألف جنيه".

Advertisements

وأوضح مدافع الزمالك أن كل الأموال التى يتقاضها بما فيها المكافآت بعطيها لوالده كنوع من رد الجميل، ومازال يحصل على مصروفه من والده.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا بتعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى منتصف إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في سياق متصل، أطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الساعات الأخيرة، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية، وذلك إنشاء صندوق لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة ماديًا بعد توقف دخولهم المالية خلال الفترة الحالية .