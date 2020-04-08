شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: فضلت أسمنت السويس على الزمالك واستقرار الأهلي مش في أي حته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات لضمه بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "فضلت نادي أسمنت السويس وعرضهم على العرض المقدم من نادي الزمالك".

وتابع: "شعرت أن الموقف صعب ولن اتحمله بارتداء التيشيرت المنافس للنادي الأهلي، نادي الزمالك كبير لكنني رفضه".

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وأوضح: "الاستقرار داخل النادي الأهلي لن تجده في اي نادى آخر".