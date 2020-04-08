شكرا لقرائتكم عادل مصطفي: فضلت أسمنت السويس على الزمالك واستقرار الأهلي مش في أي حته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عادل مصطفى، نجم ومدرب الأهلي السابق، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات لضمه بعد رحيله عن النادي الأهلي.
وأكد عادل مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "فضلت نادي أسمنت السويس وعرضهم على العرض المقدم من نادي الزمالك".
وتابع: "شعرت أن الموقف صعب ولن اتحمله بارتداء التيشيرت المنافس للنادي الأهلي، نادي الزمالك كبير لكنني رفضه".
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وأوضح: "الاستقرار داخل النادي الأهلي لن تجده في اي نادى آخر".
عادل مصطفى هو أحد لاعبي قطاع الناشئين بالأهلي كان من اللاعبين المميزين في وسط ملعب الأهلي، ولكن رغبة اللاعب في المشاركة الأساسية دفعه لتفضيل الرحيل عن القلعة الحمراء عن الاستمرار والمشاركة على فترات متباعدة.
لعب عادل مصطفى في عدة أندية بعيدا عن الأهلي مثل أسمنت السويس وانبي والجونة، بل أن يعتزل الكرة لأسباب خارجة عن إرادته.
ورفض عادل مصطفى اللعب للزمالك بحكم انتمائه للأحمر، وفضل الحفاز على علاقته بجماهير الأهلي.
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