شكرا لقرائتكم وليد صلاح: حازم امام سجل هدف وحيد بتيشيرت الأهلي ولبست رقم 10 لمدة 15 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي سابقاً أن حازم امام أسطورة الزمالك سجل هدفاً بتيشيرت القلعة الحمراء خلال مباراتي اعتزالي وهو الهدف الوحيد الذي سجله الثعلب الصغير لصالح الغريم التقليدي للزمالك.

أوضح وليد صلاح الدين ان "حمادة عبد اللطيف نجم الأهلي السابق زعقلي في مباراة اعتزال الخطيب: "عايزك تكسر الدنيا" مشدداً أن مباراة اعتزاله كانت الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة.

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أضاف وليد صلاح الدين خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "تلقيت عرضا للاحتراف الخارجي وكان عندي 15 سنة ونص، وكابتن محمود الخطيب حذرني من الغرور وكنت مقطع فرق الناشئين ".

وقال وليد صلاح الدين: "أعتز بكوني أني الوحيد في الأهلي اللي لبس 10 بعد الخطيب 15 سنة".