شكرا لقرائتكم كريم يحيى: إعارتي لسموحة تنتهي بنهاية الموسم الحالي وسأعود بعدها للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال كريم يحيى، الظهير الأيمن للأهلي والمعار إلى صفوف سموحة، إن إعارته مع الفريق السكندري تنتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب العقد المبرم بين ناديي الأهلي وسموحة.
وأكد كريم يحيي في تصريحات تلفزيونية: "الإعارة ستنتهي بنهاية الموسم الحالي وبعدها سأعود للنادي الأهلي أملا في المشاركة والاستمرار داخل صفوف النادي الأحمر"
وتابع: "سأبذل كل جهدي من أجل الحصول على الفرصة مع الأهلي، ربما ستكون هذه المرة هي الفرصة وسأسعى من أجل استغلالها بشكل كبير".
أوضح يحيى، إن النادي الأهلي أوروبي ولا يمكن مقارنته بأي نادي في مصر، قائلا: "الأهلي نادي أوروبي على أراضي مصرية ومفيش نادي في مصر يقربله"
وتابع: "الأهلي يضم مواهب كثيرة ورمضان صبحي كانت الموهبة تظهر عليه منذ تواجده بقطاع الناشئين، وأوضح: "ناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي، نفس الموهبة والمستوى، ولكن الفارق في المركز فقط"
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