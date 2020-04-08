شكرا لقرائتكم كريم يحيي: صعدت للفريق الأول بالأهلي في عهد جاريدو وحسام حسن لعبني مساك فترة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم يحيى، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن كواليس انتقاله وانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي. وأكد كريم يحيي في تصريحات تلفزيونية: "انتقلت للنادي الأهلي وعمري 6 سنوات، وبدر رجب هو أول من قام باكتشافي وضمني للنادي الأهلي". Advertisements وتابع: "أمين عرابي وجمال السيد وظفاني في مركز الظهير الأيمن وهو مركزي الأساسي ولكن بعد تصعيدي للفريق الأول مع الأهلي في عهد جاريدو بترشيح من عبد العزيز عبدالشافي وتم إشراكي في مركز المساك كما فعل حسام حسن في سموحة ولكن مركزي الأساسي هو الظهير الأيمن" وأضاف: "استفدت الكثير من حسام حسن فنياً وأضاف لي خططيا.. وشاركت مع حمادة صدقي بشكل مستمر وشعرت معه بحرية كبيرة". وأوضح: "عادل عبدالرحمن كان ناجح مع سموحة ولكن الموسم الماضي كان صعب للغاية بسبب قلة فارق النقاط"

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