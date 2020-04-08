شكرا لقرائتكم كريم يحيي: قادر علي تعويض أحمد فتحي ومحمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق كريم يحيى، الظهير الأيمن للأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة، على عودته للنادي الأهلي بنهاية الموسم بعد رحيل أحمد فتحي.

وأكد كريم يحيي في تصريحات تلفزيونية: "قادر على تعويض رحيل أحمد فتحي وقيادة الجبهى اليمنى ولا نحتاج للصفقات الجديدة، والمنافسة مع محمد هاني ستكون صعبة وهو أفضل ظهير أيمن في مصر ولكن المنافسة ستكون في مصلحة الفريق".

كشف كريم يحيى، إنه حزين بسبب رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، قائلا: "حزين لرحيل فتحي وفي الوقت نفسه رحيله قد يفتح لي باب العودة من جديد".

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وتابع: "أتمنى من حسام عاشور الاعتزال داخل صفوف النادي الأهلي فهو قيمة كبيرة وهو قائد ومثال لنا جميعا"

أوضج كريم يحيى، إن هناك قواعد ثابتة داخل النادي الأهلي والجميع يتعلمها قبل ارتداء التيشيرت الأحمر، وأتمني اللعب ضد الأهلي ولكني أحترم سياسة وقرار النادي بعدم اللعب ضده وكما أكدت إننا تعلنا الانتماء"

أردف: "النادي الأهلي لا يحتاج لإبرام أي صفقات نهائيا بالنادي يضم مجموعة كبيرة جدا من المواهب الكروية القادرة على قيادة الفريق لمواصلة البطولات".