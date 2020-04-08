شكرا لقرائتكم عادل عبدالرحمن: الأهلي تعامل باحترافية شديدة مع ملف عقود الرباعي الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلى السابق، إن الإدارة الحمراء تعاملت بإحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي الكبير شريف اكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان ، رغم سهام النقد التى وجهت للقلعة الحمراء.

وأضاف عادل عبدالرحمن، في تصريحات تليفزيونية ، إن الأهلى تعامل بإحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي، مشددا إن النادي الأحمر مستهدف إعلاميا بدليل الهجوم الغير مبرر من وسائل الإعلام على الأهلى فى تعامله مع نجومه.

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كما أكد عادل عبدالرحمن، إن وليد سليمان، من أهم لاعبي الأهلى ولو كان يعمل مدربا بالنادي الأحمر، لمنح الحاوي عقدا يفوق الـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد ، وأشار عادل عبدالرحمن، أن وليد سليمان وجوده مهم لأنه صاحب خبرة، ويعشق الأهلي، وطالما أن المدير الفني يرغب في استمراره فكان مهمًا بقاؤه.

من ناحية أخرى وجه حسام عاشور كابتن الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ونشرعاشورعبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التي تم تصميمها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما علي مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي علي الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.