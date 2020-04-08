شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: ناديان سعوديان طلبا رأيي لضم حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن هناك ناديان سعوديان طلبا رأيه للتعاقد مع حسام عاشور.

وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية : "مسئولين بناديين سعوديين يلعبون بالدوري الممتاز تحدثوا معي واستشاروني من أجل التعاقد مع حسام عاشور".

وأكمل : "البعض لا يسلط الضوء إلا على أخبار الأهلي والدليل أن كابتن فريق الزمالك رحل دون أسباب في بداية الموسم بالرغم من صغر سنه".

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أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لا يعرف العواطف، ولأهلي لا يعرف العواطف ووليد سليمان مازال أمامه سنوات من العطاء مع الفريق".

وأكمل : " أقترح على لجنة التخطيط بالأهلي وضع بند يمنح اللاعب الذي يتخطى 300 مباراة مع الفريق حرية إعلان اعتزاله في الوقت المناسب".

وأتم : "الخطيب وطاهر أبو زيد وغيرهم من النجوم رحلوا عن الفريق واستمر الأهلي في مكانته هذه سنة الحياة".