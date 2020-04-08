شكرا لقرائتكم نهاد حجاج: الأندية تجاهلت تفعيل مادة التأمين وتدفع الثمن حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للإسماعيلي سابقا أن قانون الرياضة الجديد المقر في عام 2017 أجبر كافة الهيئات الرياضية التي تخضع للقانون ملزمة بعمل وثيقة تأمين ضد الأضرار التي قد تتعرض لها.

أضاف نهاد حجاج ان اتحاد الكرة عليه أن يتحمل مسئولياته خاصة وأنه من تسبب في الغاء رابطة الأندية وعليه الدور الأكبر لوضع انضباط الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

تابع نهاد حجاج في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير ان هاني أبوريدة الوحيد في مصر الذي كانت لديه الرغبة في إقامة رابطة الأندية المحترفة الا أن الموالين له والملاصقين معه هم السبب في تجميد الرابطة.

تابع نهاد حجاج ان الأندية والهيئات الرياضية لو فعلت المادة 81 من قانون الرياضة لخرجت من تلك الأزمة بشكل كبير وبدون أي تأثير سلبي عليها أو على لاعبيها.