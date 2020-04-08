روني: صداقتي مع رونالدو تعمقت بعد خيانة 2006

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد واين روني أيقونة مانشستر يونايتد، في مقالته بصحيفة «صنداي تايمز» تركيز الأنظار على لاعبي الكرة، وما يحصلون عليه من ملايين خلال الفترة الحالية مع تفشي فيروس كورونا، والمطالبة بتخفيض الرواتب، وقال: «ماذا عن نجوم الرياضات الأخرى الذين يقيمون في موناكو لتجنب دفع الضرائب؟ ولماذا لا يجبر جميع الأغنياء على المشاركة بمزيد من أموالهم لمكافحة الوباء، ومساعدة المتضررين؟ ألن يجمع مال أكثر لأعمال الخير؟».

لا شك في أن تصريحات روني تطال نجم الفورمولا 1 لويس هاميلتون الذي يقيم في إمارة موناكو الفرنسية، ولا يدفع الضرائب، رغم جمعه الملايين من ألقابه العالمية الستة.

ووافق مدربو الأندية ال 20 المنافسة في الدوري الممتاز على فكرة حسم جزء من أجورهم بشكل مؤقت بحدود 30 في المئة، وذكر التقرير أن كلوب مدرب ليفربول، وديفيد مويز مدرب ويستهام، كانا أول المبادرين بعد أسبوع من إعلان ايدي هاوي مدرب بورنموث وجراهام بوتر مدرب برايتون تخفيض أجورهما بشكل مؤقت. وأعلن نادي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعه عن قراره المثير للجدل، بفرض بطالة جزئية على موظفيه، وذلك بعد انتقادات واسعة طالت النادي جراء اتخاذه لهذه القرارات.

روني ورونالدو

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واعترف أيقونة مانشستر يونايتد السابق في المقالة بتدبير المقالب، مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيام لعبهما معاً في كتيبة سير أليكس فيرجسون 2004-2009 وقال: «أنا وهو كنا نحوك المقالب للاعبين الآخرين وللمدرب أيضاً». وتحدث روني، لاعب ومدرب حالياً في ديربي كاونتي درجة أولى، عن غمزة رونالدو عقب طرده في مونديال 2006 بألمانيا، وكيف تجاوز مفهوم الخيانة أثناء خروجه من الملعب في ربع نهائي البطولة. وقال روني الذي طرد بعد عرقلة خطيرة للمدافع البرتغالي كارفالهو نجم تشيلسي والمنتخب: «الحادثة جعلتنا نقترب أكثر من بعضنا بعضاً، رغم تهويل الصحافة مطلع الموسم. عدنا لصداقتنا في الملعب، وخارجه». وركزت الكاميرات على رونالدو وهو يطالب الحكم هوراسيو أليزوندو بطرد روني فوراً، ثم غمز بعينه أثناء خروج زميله في النادي لتخرج إنجلترا بعدها من البطولة العالمية بركلات الترجيح.

أسوأ شعور

ووصف روني الساعة التي جلس فيها وحيداً في غرفة الملابس بعد طرده «أسوأ وأغرب شعور أحسست فيه بمسيرتي الكروية»، لكنه حرص على تنقية الأجواء بينه وبين زميله البرتغالي ليحصدا معاً، لقب أوروبا في 2008. وقال روني في المقالة: «كانت المباراة تسير على ما يرام، ثم في الشوط الثاني جاءت بطاقتي الحمراء، كانت ردة فعل على عدم منح الحكم هوراسيو لي ركلة حرة. كان هناك خطأ واضح من كارفالهو الذي كان يجرني، ويدفعني. الحكم أليزوندو لم يحرك ساكناً، وأنا غرزت قدمي بقدم كارفالهو، كانت من تلك اللحظات التي يسيطر عليك فيها الغضب، ولا تعرف ما تفعل. أدركت أنها حركة تستحق الطرد، عدت لغرفة الملابس، وشاهدت المباراة من شاشة تلفاز صغيرة، وقلت في نفسي» إذا فزنا بهذه المباراة سأغيب عن نصف النهائي، والنهائي، وإذا خسرنا هذه المباراة سيكون الذنب ذنبي. كان الهاتف في يدي، ووصلتني رسائل كثيرة عن رونالدو. بالطبع أنا دفعته عندما كان يطالب الحكم بطردي، لم أتخيل حينها منطق تصرفه، لكن الجلوس في غرفة الملابس بهدوء وحيداً أعادني للمنطق. أنا أيضاً لو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه، وكنت لأقف أمام الحكم وأصرخ مطالباً بطرده، نعم سأفعل ذلك إن كان يستحق الطرد، وإن كان طرده سيجلب لنا الفوز. في الحقيقة أنا حاولت التسبب بحصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول بحجة أنه مثّل السقوط، أما الغمزة فلم أر فيها أي شيء يعيبه، كانت حركة عفوية. ذهبت إلى نفق الملعب بعد المباراة، وصافحته وحرصت على التحدث إليه فوراً عن الحادثة، نظر إليّ كأنه يريد الاعتذار مني، لكن صعدت غيرة اليونايتد في رأسي وسارعت وقلت له «لا مشكلة إطلاقاً، استمتع بالبطولة، وأتمنى لك التوفيق، سنتقابل بعد بضعة أسابيع في التمرينات، ولنحاول الفوز بلقب الدوري معاً». وسوّى النجمان خلافهما وساعدا اليونايتد على الفوز بلقب الموسم التالي لأول مرة منذ 4 سنوات، ووصلا بالفريق لنصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.