ملف الثلاثاء.. ميدو يكشف موقفه من اتحاد الكرة.. والإفراج عن رونالدينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء 7 ابريل.
رئيس الاتحاد الإنجليزي يلمح لصعوبة استكمال الموسم
شريف إكرامي: لم أحدد وجهتي المقبلة.. والانتقال للزمالك ليس مطروحًا
خطأ غير مقصود.. سموحة يعتذر على "تويتر" على ييان إقالة حمادة صدقي
فييرا: أحب "المقاتل" طارق حامد.. وسعدت بتتويجه بالسوبر في أبوظبي
ميدو يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة.. والطريقة الأنسب لإنهاء الموسم
زادة يعلق على عقوبة الفيفا الموقعة على الزمالك بسبب شيكابالا
الإفراج عن رونالدينيو ووضعه تحت الإقامة الجبرية
رسميا.. الليجا تنفي "اتفاق الـ72 ساعة" لاستئناف الدوري الإسباني
بسبب كورونا.. فيفا يعلن رسميًا تعديل فترات الانتقالات وموعد نهاية عقود اللاعبين
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