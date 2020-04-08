عادل عبدالرحمن: أندية سعودية تواصلت معي من أجل عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى استمرار حسام عاشور مع الأهلي، لكن في النهاية هذا هو الاحتراف ورؤية الجهاز الفني اصدر قراراه بعد الاحتياج له.

وقال عبد الرحمن، أنه منذ فترة تحدث معه أحد المسؤولين في نادي كبير بالدوري السعودي لضم حسام عاشور له، لكن الأمور لم تصل لمستوى المفاوضات الرسمية.

Advertisements

وأضاف:" النادي الذي كان يفكر في ضم عاشور كان سيضيف له الكثير في حال انتقاله له، فداخل مصر لن يجد اللاعب أفضل من الأهلي ليتواجد معه".

وأوضح، أنه تلقى عرض أخر من أحد الأندية السعودي، لكن هو من رفضه لشعوره بأن اسم النادي أقل بكثير من تاريخ حسام عاشور.

وأتم:" حسام عاشور لم يكن لاعب عادي في الأهلي فهو ايقونة لذلك رفضت العرض الثاني لانه كان سيقلل من تاريخ عاشور".