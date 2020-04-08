عادل عبد الرحمن يعلق على ملف التجديد لرباعي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك هجمة غير مبررة على القلعة لحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" البعض يريد أن يحظى بالشهرة فيحاول اقحام الأهلي والهجوم على النادي، لكنه لا يعلم أن النادي لا يتأثر بكل هذا.

وأضاف، أن ملف التجديد لبعض لاعبي الأهلي تناوله البعض بهدف الهجوم على النادي، لكن في الحقيقة أن الأهلي أدار الملف بشكل جيد.

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وأوضح، أنه لو كان مدربا في الأهلي حاليا لمنح وليد سلميان أكثر من 11 مليون جنيه في الموسم، مشيرا إلى أن اللاعب هو أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق منذ فترة وحسم مباريات عدة.

وأشار إلى أن التجديد لأي لاعب أو قرار رحيله يتم وفقا للجنة داخل النادي وليس بقرار منفرد، مؤكدا أن موقف شريف إكرامي مختلف لأن الحارس دائما ما يحاول البحث عن فرصة للعب في ظل جلوسه منذ فترة احتياطيا لمحمد الشناوي.

وعن موقف حسام عاشور أوضح" نحن في عالم الاحتراف ووجهة نظر المدرب انه لا يحتاج اللاعب في هذه الفترة، وانصح عاشور بعدم اللعب لأي فريق غير الأهلي داخل مصر".

وأتم تصريحاته" الأهلي تعامل باحترافية مع أحمد فتحي وأحيي وقف النادي حين رفض المبلغ الذي طلبه اللاعب".