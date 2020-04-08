أسامة نبيه يكشف حقيقة مجاملة شيكابالا مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أسامة نبيه، المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، مشيرا إلى أن الأرجنتيني هيكتو كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، كان يرغب في تواجده.

وقال أسامة نبيه، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "كوبر كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه".

وأضاف: "مر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".

وأتم المدرب المساعد السابق للمنتخب قائلا: "سمحت الظروف بالاعتماد على شيكابالا في مباراة غانا بعد ضمان صعودنا إلى كأس العالم، وكان اسم اللاعب مطروحا بين أعضاء الجهاز الفني، وعرضت على كوبر الدفع به في ذلك الوقت المناسب، وكان يستحق ذلك".