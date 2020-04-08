رمضان صبحي يرد.. هل يبقى مع الأهلي بعد الإعارة أم يعود لأوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه يتمنى العودة إلى القارة الأوروبية بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة TEN إلى أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، سواء بالبقاء في الأهلي أو العودة إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم.

وقال لاعب الأهلي: "شفيت من إصابتي تمامًا وجاهز للعودة والتواجد في المباريات فور استئناف النشاط من جديد".

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وأكمل: "ليس لدي معلومة عن وجود مفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد خلال الفترة الحالية، ولكن الفيفا أصدر قرار بتمديد الإعارات ولذلك أنا مستمر حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "لم أفكر فيما يخص مستقبلي بعد انتهاء فترتي الحالية مع الأهلي، لم أحدد ما سأفعله حتى الآن".

واختتم: "الأهلي نادي كبير ولا أريد أن يغضب مني أحد، ولكن العودة إلى أوروبا هي الهدف الأساسي بالنسبة لي، سواء في إنجلترا أو بالدوري الإيطالي".