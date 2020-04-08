شريف إكرامي: لم أحدد وجهتي المقبلة.. والانتقال للزمالك ليس مطروحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه لم يتخذ قراره بشأن وجهته المقبلة حتى الآن، مع الإشارة إلى الإعلان عنها في مؤتمر صحفي فور الاستقرار عليها.

وأشار إكرامي في تصريحات عبر قناة TEN إلى أن خيار انتقاله إلى صفوف الزمالك ليس مطروحًا، مشددًا على أن إدارة القلعة البيضاء لم تتفاوض معه لإدراكها بصعوبة إتمام الانتقال.

وقال إكرامي: "عندما أصبحت بديلًا في الأهلي لمدة سنتين بعد ثمانية سنوات كنت الأساسي خلالهم، كان والدي يتحدث معي دومًا وكنت أقول له أن الأمر ليس مهمًا بالنسبة لي".

وأكمل: "في هذه الفترة تصبح أمام خيارين، إما أن تكذب الواقع بأن الأمور باتت صعبة، أو أن تحدد رغبتك والتي قد تصل إلى إنهاء علاقة طويلة مع النادي وهذه هي صعوبة القرار خاصة أن هذه العلاقة بدأت منذ تواجد والدي".

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وأضاف: "بدون دبلوماسية، كل لاعب له قيمة معينة ولا يوجد تساوي بين فرص الجميع، عقد مقارنات مع أي لاعب آخر يلعب دومًا فهو غير واقعي".

وأوضح: "تأجيل ملف تجديد عقدي وكذلك باقي اللاعبين الذين في نفس وضعي أكثر من مرة كان سببًا في معرفتنا كيف ستسير الأمور، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم، ولذلك كان عليّ إتخاذ القرار وفقًا لحساباتي الخاصة والتي قد تكون خاطئة".

وأردف: "رحيلي أو رحيل أي لاعب آخر عن الأهلي كان سيأتي يومًا ما، إذا لم يكن خلال الموسم الجاري سيكون القادم أو التالي له".

وعن وجهته المقبلة، فقال: "حتى الآن لا أعرف إلى أي فريق سانتقل، لدي أولويات إذا تحققت في نادِ ما سانتقل إليه، إذا حققها نادِ آخر سأرحل إليه، وعندما أتخذ قراري النهائي سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي".

واختتم: "الزمالك نادِ كبير مثل الأهلي وأي لاعب يتمنى اللعب له، ولكن إدارته تدرك جيدًا وتعرف من اللاعب الذي بإمكانه اللعب لهم بعد الأهلي أو لا، ولذلك فإن الخيار غير مطروح تمامًا من الطرفين".