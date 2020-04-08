خطأ غير مقصود.. سموحة يعتذر على "تويتر" على ييان إقالة حمادة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

توجه نادي سموحة السكندري عبر حسابه الرسمي على "تويتر" باعتذار لمتابعيه بسبب خطأ غير مقصود بإعلان رحيل المدرب حمادة صدقي.

وكان نادي سموحة قد أعلن توجيه الشكر للمدرب حمادة صدقي وجهازه المعاون وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة، قبل أن يتم حذف التغريدة لاحقاً.

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نادي سموحة نشر بيان توضيحي أكد خلاله أن "خطأ غير مقصود" كان السبب وراء البيان الأول بإعلان رحيل حمادة صدقي وجهازه المعاون.

يُذكر أن حمادة صدقي أعلن التنازل عن نصف راتبه، كما أعلن الجهاز المعاون التنازل عن ربع الراتب لمساعدة النادي على تجاوز أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأوضح النادي أنه قصد شكر حمادة صدقي ومعاونيه على بادرتهم الطيبة في تخفيض الراتب، وليس توجيه الشكر لهم لإنهاء عملهم وجعل مناصبهم خاوية.